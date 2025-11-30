Джамиля Гасанли отпустили после дачи показаний в СГБ

В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана допросили в качестве свидетеля по уголовному делу Рамиза Мехтиева председателя так называемого Национального совета Джамиля Гасанли.

Как сообщает Report, экс-депутата отпустили после дачи показаний.

Отметим, что Дж. Гасанли был вызван в СГБ на допрос. Он проходит свидетелем по продолжающемуся в Службе государственной безопасности уголовному делу в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Ранее Гасанли пытался покинуть страну. Он сообщил на своей странице в соцсети, что намеревался вылететь в Дубай со своей супругой якобы "в связи с семейным мероприятием дочери". Однако в аэропорту он узнал, что ему запрещено покидать страну.