Джамиля Гасанли отпустили после дачи показаний в СГБ
Внутренняя политика
- 30 ноября, 2025
- 21:15
В Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана допросили в качестве свидетеля по уголовному делу Рамиза Мехтиева председателя так называемого Национального совета Джамиля Гасанли.
Как сообщает Report, экс-депутата отпустили после дачи показаний.
Отметим, что Дж. Гасанли был вызван в СГБ на допрос. Он проходит свидетелем по продолжающемуся в Службе государственной безопасности уголовному делу в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.
Ранее Гасанли пытался покинуть страну. Он сообщил на своей странице в соцсети, что намеревался вылететь в Дубай со своей супругой якобы "в связи с семейным мероприятием дочери". Однако в аэропорту он узнал, что ему запрещено покидать страну.
