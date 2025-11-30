Джамиль Гасанли вызван на допрос в СГБ
Внутренняя политика
- 30 ноября, 2025
- 14:59
Председатель так называемого Национального совета Джамиль Гасанли вызван на допрос в Службу государственной безопасности.
Как сообщает Report, он привлечен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.
Ранее стало известно, что Гасанли пытался бежать из Азербайджана. Он сообщил на своей странице в соцсети, что собирался сегодня вылететь с супругой в Дубай якобы "в связи с проведением семейного мероприятия". Однако в аэропорту узнал, что ему запрещен выезд из страны. При этом его супруга покинула Азербайджан.
Последние новости
14:59
Джамиль Гасанли вызван на допрос в СГБВнутренняя политика
14:56
Экс-депутат Джамиль Гасанли пытался бежать из АзербайджанаПроисшествия
14:40
В Кыргызстане из-за нарушений на выборах уволены три чиновникаДругие страны
14:25
Защитник "Реала" пропустит матч с "Жироной"Футбол
14:24
Фото
В Тегеране началась встреча между главами МИД Ирана и ТурцииВ регионе
14:05
Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла"Другие страны
13:47
Беларусь выразила готовность к диалогу с НАТО по безопасностиДругие страны
13:40
Фото
В ДТП на трассе Баку-Губа скончался пешеходПроисшествия
13:36