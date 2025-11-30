Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Джамиль Гасанли вызван на допрос в СГБ

    Внутренняя политика
    • 30 ноября, 2025
    • 14:59
    Джамиль Гасанли вызван на допрос в СГБ

    Председатель так называемого Национального совета Джамиль Гасанли вызван на допрос в Службу государственной безопасности.

    Как сообщает Report, он привлечен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

    Ранее стало известно, что Гасанли пытался бежать из Азербайджана. Он сообщил на своей странице в соцсети, что собирался сегодня вылететь с супругой в Дубай якобы "в связи с проведением семейного мероприятия". Однако в аэропорту узнал, что ему запрещен выезд из страны. При этом его супруга покинула Азербайджан.

    Джамиль Гасанли допрос СГБ
    Cəmil Həsənli DTX-ya çağırılıb
    Elvis

    Последние новости

    14:59

    Джамиль Гасанли вызван на допрос в СГБ

    Внутренняя политика
    14:56

    Экс-депутат Джамиль Гасанли пытался бежать из Азербайджана

    Происшествия
    14:40

    В Кыргызстане из-за нарушений на выборах уволены три чиновника

    Другие страны
    14:25

    Защитник "Реала" пропустит матч с "Жироной"

    Футбол
    14:24
    Фото

    В Тегеране началась встреча между главами МИД Ирана и Турции

    В регионе
    14:05

    Украина ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

    Другие страны
    13:47

    Беларусь выразила готовность к диалогу с НАТО по безопасности

    Другие страны
    13:40
    Фото

    В ДТП на трассе Баку-Губа скончался пешеход

    Происшествия
    13:36

    Хакан Фидан: Путин готов к миру "при определенных условиях"

    Другие страны
    Лента новостей