Джамиль Гасанли вызван на допрос в СГБ

Председатель так называемого Национального совета Джамиль Гасанли вызван на допрос в Службу государственной безопасности.

Как сообщает Report, он привлечен в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Ранее стало известно, что Гасанли пытался бежать из Азербайджана. Он сообщил на своей странице в соцсети, что собирался сегодня вылететь с супругой в Дубай якобы "в связи с проведением семейного мероприятия". Однако в аэропорту узнал, что ему запрещен выезд из страны. При этом его супруга покинула Азербайджан.