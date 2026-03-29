Джамиль Алиев награжден орденом "Истиглал"
Внутренняя политика
- 29 марта, 2026
- 15:11
Джамиль Алиев награжден орденом "Истиглал".
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Согласно документу, Джамиль Азиз оглу Алиев награжден орденом "Истиглал" за особые заслуги в развитии медицинской науки и здравоохранения в Азербайджане.
