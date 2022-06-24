Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в соответствии с конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и правовых отношениях от 22 января 1993 года Генпрокуратура Российской Федерации приняла р

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в соответствии с конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и правовых отношениях от 22 января 1993 года, Генпрокуратура Российской Федерации приняла решение об экстрадиции граждан Азербайджана Гасанли Гюндюза Рахиль оглу и Шахсуварова Эльнура Чингиз оглу.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В рамках проводимого в Ширванской городской прокуратуре уголовного дела возникли обоснованные подозрения, что Г.Гасанли присвоил денежные средства ширванского городского филиала ООО Bolluq LTD, когда работал там консультантом по продажам. Он был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 179.2.3. и 179.2.4. В октябре 2021 года в отношении него была принята мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.

Гюндюз Гасанли был обнаружен 21 марта 2022 года в Москве и арестован.

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что Э.Шахсуваров мошенническим путем присвоил чужое имущество. В Сумгайытском городском управлении полиции было заведено уголовное дело по статье 178.3.2, принято решение о его привлечении в качестве обвиняемого и объявлении в международных розыск. Он был обнаружен 21 октября 2020 года в Санкт-Петербурге и арестован.

24 июня в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Г.Гасанли и Э.Шахсуваров были экстрадированы из России в Азербайджан.