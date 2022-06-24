О нас

Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан

Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в соответствии с конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и правовых отношениях от 22 января 1993 года Генпрокуратура Российской Федерации приняла р
Внутренняя политика
24 июня 2022 г. 18:16
Двое объявленных в международный розыск экстрадированы в Азербайджан

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики в соответствии с конвенцией о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам и правовых отношениях от 22 января 1993 года, Генпрокуратура Российской Федерации приняла решение об экстрадиции граждан Азербайджана Гасанли Гюндюза Рахиль оглу и Шахсуварова Эльнура Чингиз оглу.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В рамках проводимого в Ширванской городской прокуратуре уголовного дела возникли обоснованные подозрения, что Г.Гасанли присвоил денежные средства ширванского городского филиала ООО Bolluq LTD, когда работал там консультантом по продажам. Он был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 179.2.3. и 179.2.4. В октябре 2021 года в отношении него была принята мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.

Гюндюз Гасанли был обнаружен 21 марта 2022 года в Москве и арестован.

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что Э.Шахсуваров мошенническим путем присвоил чужое имущество. В Сумгайытском городском управлении полиции было заведено уголовное дело по статье 178.3.2, принято решение о его привлечении в качестве обвиняемого и объявлении в международных розыск. Он был обнаружен 21 октября 2020 года в Санкт-Петербурге и арестован.

24 июня в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Г.Гасанли и Э.Шахсуваров были экстрадированы из России в Азербайджан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan iki nəfər Rusiyadan Azərbaycana ekstradisiya olunub

Самое читаемое

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1000 человек
22 июня 2022 г. 14:15
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
Опрос: 80% европейцев поддерживают экономические санкции в отношении России
22 июня 2022 г. 13:18
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
Число жертв землетрясения на востоке Афганистана выросло до 1 500
23 июня 2022 г. 03:27
Макрон прокомментировал решение ЕС
Макрон прокомментировал решение ЕС
23 июня 2022 г. 23:48
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
В Азербайджане пассажироперевозки железнодорожным транспортом выросли более чем на 96%
18 июня 2022 г. 10:14
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
Учреждена новая юбилейная медаль в Азербайджане
18 июня 2022 г. 16:34
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
МО: На Кельбаджарском направлении наши позиции подверглись обстрелу
19 июня 2022 г. 09:24
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
При взрыве на северо-западе Кабула погибло не менее четырех человек
19 июня 2022 г. 20:53
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
Глава МИД Германии: Вывести весь объем зерна из Украины не получится
20 июня 2022 г. 13:22
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
Youtube удалил канал Семена Пегова Wargonzo
21 июня 2022 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi