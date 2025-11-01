Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Дорожная полиция усилила патрулирование из-за интенсивности движения в выходные дни

    Внутренняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 10:01
    Дорожная полиция усилила патрулирование из-за интенсивности движения в выходные дни

    Главное управление государственной дорожной полиции призвало водителей быть особенно внимательными на дороге, так как в выходные дни из-за большого потока транспорта между Баку и регионами значительно возрастает риск дорожно-транспортных происшествий.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    В Управлении отметили, что из-за роста числа граждан, направляющихся на отдых или в поездки в регионы, на магистралях и основных трассах создаются заторы: "В связи с этим по всей стране усилены контрольно-профилактические меры и патрульная служба".

    Дорожная полиция призвала водителей перед поездкой проверять техническое состояние автомобилей, не выезжать на неисправном транспорте, соблюдать скоростной режим и правила обгона, учитывать погодные условия и состояние дороги.

    дорожная полиция патрулирование интенсивность движения
    Bölgələr arasında intensiv hərəkət səbəbindən yol patrul xidmətinin fəaliyyəti intensivləşdirilib

