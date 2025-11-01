İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Bölgələr arasında intensiv hərəkət səbəbindən yol patrul xidmətinin fəaliyyəti intensivləşdirilib

    Daxili siyasət
    • 01 noyabr, 2025
    • 09:35
    Bölgələr arasında intensiv hərəkət səbəbindən yol patrul xidmətinin fəaliyyəti intensivləşdirilib

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) həftəsonu istirahətə gedən sürücülərə müraciət edib.

    Nazirlikdən "Report"a verilən məlumata görə, həftəsonları paytaxt və bölgələr arasında intensiv hərəkət müşahidə olunur.

    İstirahət və səfər məqsədilə yola çıxan sürücülərin sayının artması nəticəsində magistral və əsas avtomobil yollarında nəqliyyatın sıxlığı artır, bu isə qəza riskinin yüksəlməsinə səbəb olur.

    "Hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə respublika ərazisində nəzarət-profilaktik tədbirlər gücləndirilib, patrul xidmətinin fəaliyyəti daha da intensivləşdirilib. Bununla belə, müşahidələr göstərir ki, bəzi hallarda sürücülər tərəfindən qaydalara əməl olunmaması, tələskənlik və diqqətsizlik nəticəsində ağır yol-nəqliyyat hadisələri baş verir", - müraciətdə qeyd edilib.

    Daha sonra sürücülərə səfərə çıxmazdan əvvəl avtomobilin texniki sazlığını yoxlamaq, nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmamaq, sürət həddinə və ötmə-manevretmə qaydalarına ciddi riayət etmək tövsiyə olunub. Həmçinin hərəkət zamanı hava şəraiti və yolun vəziyyətinin nəzərə alınmasının, uzun məsafələrdə fasilələrlə hərəkət edilməsinin, yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyin vacibliyi vurğulanıb.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Daxili İşlər Nazirliyi sürücülərə müraciət

    Son xəbərlər

    09:49

    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    09:49

    Azərbaycan Basketbol Liqası: V turun daha iki oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:49

    Çin süni intellekt sahəsində ümumdünya əməkdaşlıq təşkilatı yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    09:45
    Foto

    SOCAR ilə Qarabağ Universiteti arasında Əməkdaşlıq Müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    09:40

    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 15 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    09:36

    Azərbaycan Bolqarıstanla kənd təsərrüfatı məhsulların ixracda payının artırılmasını müzakirə edib

    ASK
    09:35

    Bölgələr arasında intensiv hərəkət səbəbindən yol patrul xidmətinin fəaliyyəti intensivləşdirilib

    Daxili siyasət
    09:33
    Foto

    Bakıda Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən minifutbol turniri yekunlaşıb

    Futbol
    09:10

    Premyer Liqanın X turunda bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti