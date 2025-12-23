İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu Region Liqasında oynayacaq

    "Neftçi" klubunun sabiq futbolçusu Eşqin İsmayılov Region Liqasında oynayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, "Göyəzən" 29 yaşlı müdafiəçinin keçidini açıqlayıb.

    Oyunçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, Eşqin İsmayılov karyerası ərzində "Turan Tovuz", "Neftçi" və AZAL klublarının şərəfini qoruyub.

