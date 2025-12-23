"Neftçi"nin sabiq futbolçusu Region Liqasında oynayacaq
Futbol
- 23 dekabr, 2025
- 16:33
"Neftçi" klubunun sabiq futbolçusu Eşqin İsmayılov Region Liqasında oynayacaq.
"Report" xəbər verir ki, "Göyəzən" 29 yaşlı müdafiəçinin keçidini açıqlayıb.
Oyunçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Eşqin İsmayılov karyerası ərzində "Turan Tovuz", "Neftçi" və AZAL klublarının şərəfini qoruyub.
Son xəbərlər
16:44
Rəy
Türkiyə ilə Suriyanın 31 dekabr hazırlığı – Ankara və Dəməşqin yeni planı - ŞƏRHAnalitika
16:43
Foto
Xırdalanda 2 min ev quşunun qanunsuz kəsildiyi sexin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıbSağlamlıq
16:40
Foto
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilibDaxili siyasət
16:38
İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıbXarici siyasət
16:33
"Neftçi"nin sabiq futbolçusu Region Liqasında oynayacaqFutbol
16:22
Əsas fondlara tətbiq edilən amortizasiya normaları üzrə təlimat təsdiqlənibMaliyyə
16:22
DGK-nın milyonluq qaçaqmalçılıqla bağlı vəzifəli şəxsləri həbs edilib, axtarışa verilənlər varHadisə
16:20
Ukrayna üzrə təhlükəsizlik və bərpa ilə bağlı əsas sənədlərin layihələri hazırlanıbDigər ölkələr
16:19