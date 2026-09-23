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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Дорожная полиция призвала отказаться от личных автомобилей во время "Формулы-1"

    Внутренняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 11:12
    Дорожная полиция призвала отказаться от личных автомобилей во время Формулы-1

    Управление государственной дорожной полиции Баку призвало водителей выбирать альтернативные маршруты и по возможности отказаться от личных автомобилей в дни проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД, обращение связано с ограничением движения на ряде улиц и проспектов столицы в период соревнований, которые стартуют 24 сентября.

    Для обеспечения безопасности и предотвращения пробок, особенно на южном въезде в Баку, водителям рекомендуется объезжать площади "Азнефть" и "Нефтчиляр".

    Автомобилистам предлагают с 14-го километра трассы Баку - Сальян двигаться в направлении Локбатанского круга, далее по третьей внешней кольцевой дороге через территорию "20 Января" или Ени Ясамала.

    Жителям 20-го участка и поселка Баил рекомендуется следовать по внутренним дорогам поселка через улицу Гурбана Аббасова, а затем двигаться в сторону центра по улицам Теймура Эльчина, Мехти Гусейна и Лермонтова.

    "Просим участников дорожного движения в период проведения соревнований по возможности реже пользоваться личными автомобилями и добираться до центральной части города исключительно на общественном транспорте", - говорится в обращении.

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы-1 Дорожная полиция Азербайджана
    DYP "Formula 1"lə əlaqədər sürücülərə müraciət edib

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