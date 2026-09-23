Дорожная полиция призвала отказаться от личных автомобилей во время "Формулы-1"
- 23 сентября, 2026
- 11:12
Управление государственной дорожной полиции Баку призвало водителей выбирать альтернативные маршруты и по возможности отказаться от личных автомобилей в дни проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как сообщает Report со ссылкой на МВД, обращение связано с ограничением движения на ряде улиц и проспектов столицы в период соревнований, которые стартуют 24 сентября.
Для обеспечения безопасности и предотвращения пробок, особенно на южном въезде в Баку, водителям рекомендуется объезжать площади "Азнефть" и "Нефтчиляр".
Автомобилистам предлагают с 14-го километра трассы Баку - Сальян двигаться в направлении Локбатанского круга, далее по третьей внешней кольцевой дороге через территорию "20 Января" или Ени Ясамала.
Жителям 20-го участка и поселка Баил рекомендуется следовать по внутренним дорогам поселка через улицу Гурбана Аббасова, а затем двигаться в сторону центра по улицам Теймура Эльчина, Мехти Гусейна и Лермонтова.
"Просим участников дорожного движения в период проведения соревнований по возможности реже пользоваться личными автомобилями и добираться до центральной части города исключительно на общественном транспорте", - говорится в обращении.