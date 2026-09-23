Дорожная полиция призвала отказаться от личных автомобилей во время "Формулы-1"

Управление государственной дорожной полиции Баку призвало водителей выбирать альтернативные маршруты и по возможности отказаться от личных автомобилей в дни проведения Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, обращение связано с ограничением движения на ряде улиц и проспектов столицы в период соревнований, которые стартуют 24 сентября.

Для обеспечения безопасности и предотвращения пробок, особенно на южном въезде в Баку, водителям рекомендуется объезжать площади "Азнефть" и "Нефтчиляр".

Автомобилистам предлагают с 14-го километра трассы Баку - Сальян двигаться в направлении Локбатанского круга, далее по третьей внешней кольцевой дороге через территорию "20 Января" или Ени Ясамала.

Жителям 20-го участка и поселка Баил рекомендуется следовать по внутренним дорогам поселка через улицу Гурбана Аббасова, а затем двигаться в сторону центра по улицам Теймура Эльчина, Мехти Гусейна и Лермонтова.

"Просим участников дорожного движения в период проведения соревнований по возможности реже пользоваться личными автомобилями и добираться до центральной части города исключительно на общественном транспорте", - говорится в обращении.