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    DYP "Formula 1"lə əlaqədər sürücülərə müraciət edib

    Daxili siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:52
    DYP Formula 1lə əlaqədər sürücülərə müraciət edib

    Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi (DYP) "Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi" ilə bağlı sürücülərə müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sabah başlayacaq "Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi" ilə əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırıldığını nəzərə alaraq, xüsusilə paytaxtın cənub qapısında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və nəqliyyat sıxlığının qarşısının alınması məqsədilə sürücülərdən xahiş olunur:

    "Cənubdan mərkəzə doğru, yəni "Azneft" və "Neftçilər" dairəsinə alternativ kimi Bakı-Salyan yolunun 14-cü kilometrliyindən Lökbatan dairəsi istiqamətində üçüncü kənar dairəvi yolla "20 Yanvar" və ya Yeni Yasamal ərazisindən keçməklə hərəkət etsinlər. Eyni zamanda, 20-ci sahə, Bayıl qəsəbəsində yaşayanlar isə qəsəbənin daxili yolları ilə Qurban Abbasov küçəsindən keçməklə Teymur Elçin, Mehdi Hüseyn və Lermontov küçələri ilə mərkəzə doğru hərəkət etmələri tövsiyə olunur. Bununla yanaşı, yol hərəkəti iştirakçılarından yarışın keçirildiyi müddət ərzində fərdi minik avtomobillərindən mümkün qədər az istifadə etmələri, şəhərin mərkəzi hissəsinə yalnız ictimai nəqliyyat vasitələri ilə hərəkət etmələri xahiş olunur".

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Sürücülərə müraciət Dövlət Yol Polisi (DYP)
    Дорожная полиция призвала отказаться от личных автомобилей во время "Формулы-1"

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