Дорожная полиция предупредила о фейковых SMS со "штрафами"

Дорожная полиция Азербайджана предупредила граждан о новой мошеннической схеме, связанной с рассылкой SMS о якобы имеющихся штрафах за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщает Report, соответствующее обращение распространило Главное управление государственной дорожной полиции.

По информации ведомства, в последнее время гражданам поступают SMS-сообщения, в которых говорится о якобы имеющейся задолженности по административным штрафам. В уведомлениях предлагается перейти по ссылке для оплаты, которая направляет пользователей на поддельные интернет-страницы. Одной из таких страниц является сайт asanpayex.cc/az.

В ведомстве подчеркнули, что указанный интернет-ресурс не имеет никакого отношения к государственным структурам и официальным системам оплаты.

Граждан призвали не доверять подобным сообщениям, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать на таких платформах личные данные или информацию о банковских картах. В дорожной полиции напомнили, что проверять информацию об административных штрафах и оплачивать задолженность необходимо через официальные государственные сервисы.