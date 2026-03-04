İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    DYP: Vətəndaşlara nəqliyyat vasitələri üzrə cərimə borcu olduğu barədə saxta SMS bildirişlər göndərilir

    Daxili siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 12:10
    Son zamanlar sosial şəbəkələrdə vətəndaşlara nəqliyyat vasitələri üzrə inzibati cərimə borcu olduğu barədə SMS bildirişlər göndərilməklə saxta internet səhifələrinə yönləndirən reklam və məlumatlar yayılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin müraciətində qeyd olunub.

    Bildirilib ki, həmin səhifələrdən biri də asanpayex.cc/az ünvanıdır:

    "Qeyd olunan internet səhifəsinin dövlət qurumları və rəsmi ödəniş sistemləri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Vətəndaşlardan xahiş olunur ki, bu kimi saxta səhifələrə etibar etməsin, şəxsi məlumatlarını və bank kartı məlumatlarını belə platformalarda paylaşmasınlar. İnzibati cərimələrlə bağlı məlumatların yoxlanılması və ödənişlərin həyata keçirilməsi yalnız rəsmi dövlət platformaları vasitəsilə aparılmalıdır".

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Müraciət
    Дорожная полиция предупредила о фейковых SMS со "штрафами"

