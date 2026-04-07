    Доходы муниципалитетов Азербайджана выросли на 5,2% в 2025г

    Доходы муниципалитетов Азербайджана в 2025 году превысили 65,6 млн манатов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на 3,3 млн манатов (5,2%).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.

    Поступления от налогов в местные бюджеты в 2025 году выросли на 7,2 млн манатов (26,5%) по сравнению с предыдущим годом.

    Доходы бакинских муниципалитетов, составившие 35,3% от общих доходов местных бюджетов, превысили 23 млн манатов (+16,4%).

    Отметим, что в 2025 году из госбюджета муниципалитетам было выделено около 7,5 млн манатов дотаций и субвенций.

    Доходы муниципалитетов Министерство юстиции
    Ötən il Azərbaycanda bələdiyyələrin gəliri 5,2 % artıb

    16:21

    Аль-Ансари: Окно возможностей для дипрешения конфликта на Ближнем Востоке закрывается

    Другие страны
    16:15

    ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасности

    Внутренняя политика
    16:13

    Трамп: Сегодня решающая ночь для Ирана

    Другие страны
    16:07

    Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии

    Другие страны
    16:06

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%

    Бизнес
    16:05

    США атаковали военные объекты на иранском острове Харк - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%

    Энергетика
    15:50

    Абдельатти обсудил с коллегами из Ирака и Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:46

    В ЕС не стали называть сроки по новым ограничениям в отношении энергетики РФ

    Другие страны
