Доходы муниципалитетов Азербайджана выросли на 5,2% в 2025г

Доходы муниципалитетов Азербайджана в 2025 году превысили 65,6 млн манатов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на 3,3 млн манатов (5,2%).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.

Поступления от налогов в местные бюджеты в 2025 году выросли на 7,2 млн манатов (26,5%) по сравнению с предыдущим годом.

Доходы бакинских муниципалитетов, составившие 35,3% от общих доходов местных бюджетов, превысили 23 млн манатов (+16,4%).

Отметим, что в 2025 году из госбюджета муниципалитетам было выделено около 7,5 млн манатов дотаций и субвенций.