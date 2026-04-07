Доходы муниципалитетов Азербайджана выросли на 5,2% в 2025г
Внутренняя политика
- 07 апреля, 2026
- 15:44
Доходы муниципалитетов Азербайджана в 2025 году превысили 65,6 млн манатов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на 3,3 млн манатов (5,2%).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.
Поступления от налогов в местные бюджеты в 2025 году выросли на 7,2 млн манатов (26,5%) по сравнению с предыдущим годом.
Доходы бакинских муниципалитетов, составившие 35,3% от общих доходов местных бюджетов, превысили 23 млн манатов (+16,4%).
Отметим, что в 2025 году из госбюджета муниципалитетам было выделено около 7,5 млн манатов дотаций и субвенций.
Последние новости
