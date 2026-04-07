    Ötən il Azərbaycanda bələdiyyələrin gəliri 5,2 % artıb

    • 07 aprel, 2026
    • 15:28
    Ötən il Azərbaycanda bələdiyyələrin gəliri 5,2 % artıb

    Azərbaycanda bələdiyyələrin büdcə gəlirləri 2025-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə təxminən 3,3 milyon manata (5,2 %) yaxın artaraq 65,6 milyon manatı keçib.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, 2025-ci il üzrə yerli büdcələrə vergilərdən daxilolmalar əvvəlki illə müqayisədə 7,2 milyon manat (26,5 %) çox olub.

    Ümumi yerli büdcə gəlirlərinin 35,3 %-ni təşkil etmiş Bakı bələdiyələri üzrə gəlirlər əvvəlki illə müqayisədə 16,4 % artaraq 23 milyon manatı ötüb.

    Qeyd edək ki, ötən il bələdiyyələrə dövlət büdcəsindən 7,5 milyon manata yaxın dotasiya və subvensiya ayrılıb.

    Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi Büdcə gəlirləri
    Доходы муниципалитетов Азербайджана выросли на 5,2% в 2025г

