Дочь шехида: Наша семья теперь сможет посещать могилу отца

Дочь шехида Первой Карабахской войны Сумбата Алиева, останки которого были найдены спустя 32 года, рассказала, что рада иметь возможность теперь посещать его могилу.

В беседе с корреспондентом карабахского бюро Report Фируза Алиева отметила, что отец остался в ее памяти храбрым военным.

"Когда отец уходил на войну, мне было 4 года. В моей памяти он остался в военной форме, как солдат. Осознание того, что он погиб и что мы больше никогда не увидимся, пришло ко мне только когда я повзрослела. Он часто приходил ко мне во сне, и в те дни, когда я видела его во сне, я чувствовала спокойствие. Теперь мы будем чаще посещать его могилу", - сказала она.