    Внутренняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 14:01
    Дочь шехида: Наша семья теперь сможет посещать могилу отца

    Дочь шехида Первой Карабахской войны Сумбата Алиева, останки которого были найдены спустя 32 года, рассказала, что рада иметь возможность теперь посещать его могилу.

    В беседе с корреспондентом карабахского бюро Report Фируза Алиева отметила, что отец остался в ее памяти храбрым военным.

    "Когда отец уходил на войну, мне было 4 года. В моей памяти он остался в военной форме, как солдат. Осознание того, что он погиб и что мы больше никогда не увидимся, пришло ко мне только когда я повзрослела. Он часто приходил ко мне во сне, и в те дни, когда я видела его во сне, я чувствовала спокойствие. Теперь мы будем чаще посещать его могилу", - сказала она. 

    шехид   Первая Карабахская война  
    Şəhid qızı: Bundan sonra onun məzarını tez-tez ziyarət edəcəyik

