    Şəhid qızı: Bundan sonra onun məzarını tez-tez ziyarət edəcəyik

    Daxili siyasət
    • 29 avqust, 2025
    • 13:47
    Şəhid qızı: Bundan sonra onun məzarını tez-tez ziyarət edəcəyik
    Firuzə Əliyeva

    Qalıqları tapılan itkin şəhidin övladı bundan sonra onun məzarını müntəzəm ziyarət edəcəklərini bildirib.

    Bunu "Report"un Qarabağ bürosuna açıqlamasında 32 ildən sonra qalıqları tapılan Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Sumbat Əliyevin qızı Firuzə Əliyeva deyib.

    Şəhid övladı atasının onun yaddaşında hərbçi kimi qaldığını vurğulayıb:

    "Atam müharibəyə yollananda dörd yaşım vardı. O, mənim yaddaşımda hərbi formada, hərbçi kimi qalıb. Şəhid olduğunu, bir daha canlı görüşə bilməyəcəyimizi artıq böyüyəndə anladım. Yuxularıma gəlirdi, onu yuxuda gördüyüm gün çox rahat olurdum. Sanki onun ruhu mənə enerji verirdi. Bundan sonra onun məzarını tez-tez ziyarət edəcəyik".

    Qarabağ   Birinci Qarabağ müharibəsi   itkin şəhid   şəhid qızı  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Дочь шехида: Наша семья теперь сможет посещать могилу отца

