Дочь пропавшего без вести: Освобождение Карабаха возродило наши надежды
- 09 октября, 2025
- 11:08
После освобождения оккупированных территорий Азербайджана значительно укрепилась надежда тысяч семей на выяснение судеб их близких, пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны.
Как передает Report, об этом журналистам сообщила Севиндж Гаджиева, дочь пропавшего без вести азербайджанца, в ходе международной конференции в Баку.
По словам Севиндж, ее отец Ахмед Мамедов пропал без вести 8 мая 1992 года во время армянской оккупации города Шуша. С тех пор прошло более трех десятилетий, но судьба Ахмеда Мамедова, как и тысяч других пропавших без вести гражданских лиц и военнослужащих, остается неизвестной.
"Все эти годы мы жили в неведении и надежде, ожидая возвращения отца. Мы пережили невыносимые страдания. Безусловно, после освобождения наших земель появилась реальная надежда узнать правду. У всех членов нашей семьи взяли образцы для ДНК-анализа. Поскольку таких обращений от семей пропавших без вести очень много, каждый из нас ожидает результатов", – поделилась Севиндж Гаджиева.