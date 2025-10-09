Дочь пропавшего без вести: Освобождение Карабаха возродило наши надежды

После освобождения оккупированных территорий Азербайджана значительно укрепилась надежда тысяч семей на выяснение судеб их близких, пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны.

Как передает Report, об этом журналистам сообщила Севиндж Гаджиева, дочь пропавшего без вести азербайджанца, в ходе международной конференции в Баку.

По словам Севиндж, ее отец Ахмед Мамедов пропал без вести 8 мая 1992 года во время армянской оккупации города Шуша. С тех пор прошло более трех десятилетий, но судьба Ахмеда Мамедова, как и тысяч других пропавших без вести гражданских лиц и военнослужащих, остается неизвестной.

"Все эти годы мы жили в неведении и надежде, ожидая возвращения отца. Мы пережили невыносимые страдания. Безусловно, после освобождения наших земель появилась реальная надежда узнать правду. У всех членов нашей семьи взяли образцы для ДНК-анализа. Поскольку таких обращений от семей пропавших без вести очень много, каждый из нас ожидает результатов", – поделилась Севиндж Гаджиева.