    Дочь пропавшего без вести: Освобождение Карабаха возродило наши надежды

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 11:08
    После освобождения оккупированных территорий Азербайджана значительно укрепилась надежда тысяч семей на выяснение судеб их близких, пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны.

    Как передает Report, об этом журналистам сообщила Севиндж Гаджиева, дочь пропавшего без вести азербайджанца, в ходе международной конференции в Баку.

    По словам Севиндж, ее отец Ахмед Мамедов пропал без вести 8 мая 1992 года во время армянской оккупации города Шуша. С тех пор прошло более трех десятилетий, но судьба Ахмеда Мамедова, как и тысяч других пропавших без вести гражданских лиц и военнослужащих, остается неизвестной.

    "Все эти годы мы жили в неведении и надежде, ожидая возвращения отца. Мы пережили невыносимые страдания. Безусловно, после освобождения наших земель появилась реальная надежда узнать правду. У всех членов нашей семьи взяли образцы для ДНК-анализа. Поскольку таких обращений от семей пропавших без вести очень много, каждый из нас ожидает результатов", – поделилась Севиндж Гаджиева.

