    Директор Нахчыванского перинатального центра освобождена от должности

    Внутренняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 10:59
    Директор Нахчыванского перинатального центра освобождена от должности

    Директор Перинатального центра Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Гюнель Абдиева освобождена от занимаемой должности.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения НАР Самиг Садыхов.

    Причиной увольнения стали недочеты в работе и многочисленные жалобы со стороны граждан.

    Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib

