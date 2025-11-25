Директор Нахчыванского перинатального центра освобождена от должности
- 25 ноября, 2025
- 10:59
Директор Перинатального центра Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Гюнель Абдиева освобождена от занимаемой должности.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, соответствующий приказ подписал министр здравоохранения НАР Самиг Садыхов.
Причиной увольнения стали недочеты в работе и многочисленные жалобы со стороны граждан.
