Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib
Daxili siyasət
- 25 noyabr, 2025
- 10:42
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan MR səhiyyə naziri Samiq Sadıxov əmr imzalayıb.
Əmrə əsasən, mərkəzin direktoru Günel Abdiyeva vəzifəsindən azad olunub.
Onun işdə yol verdiyi nöqsanlar və vətəndaşların çoxsayılı şikayətlərinə görə vəzifədən çıxarıldığı bildirilib.
Son xəbərlər
10:43
Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
10:42
Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilibDaxili siyasət
10:39
Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcəkRegion
10:37
"Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!Biznes
10:36
Foto
Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilirASK
10:35
Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"Energetika
10:31
Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyirFutbol
10:20
Foto
Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürübEnergetika
10:10