Депутат: Зверства против азербайджанцев в России выходят за рамки закона и человечности

Зверства, совершенные против азербайджанцев в Екатеринбурге, не соответствуют никаким законам и человечности.

Зверства, совершенные против азербайджанцев в Екатеринбурге, не соответствуют никаким законам и человечности.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Он отметил, что подобные инциденты происходили и раньше: "Азербайджан всегда стремился сохранить отношения с Россией. Наше государство обеспечивает безопасность и права более 100 тысяч граждан России, проживающих в Азербайджане. Для них здесь созданы наилучшие условия наряду с гражданами страны. Но, к сожалению, события 27 июня еще раз показали, что ситуация в России иная. Подобные шаги против азербайджанцев предпринимаются постоянно и целенаправленно".

По словам депутата, произошедшее показывает, что дискриминация и фашизм стали государственной политикой в России: "Это в будущем станет еще большей головной болью для самой России, в которой проживают представители многих народов. Они всегда участвовали в строительстве этого государства, как его граждане. Теперь же правоохранительные органы России совершают эти зверства. Это неприемлемо. Мы требуем от России разъяснений по данному поводу. Это нарушение закона, а не рядовой вопрос. Это шаг, осуществленный официальным органом. Они должны пересмотреть свою политику и внести коррективы, чтобы такие случаи не повторялись. Эти жестокие действия являются неприемлемыми и полностью противоречат установленным между двумя странами отношениям".