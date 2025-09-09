Депутат: Вашингтонскую декларацию можно считать первым международным документом по Зангезурскому коридору

Парафирование мирного соглашения с Арменией в Вашингтоне демонстрирует принципиальную позицию Азербайджана в подходе к мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев заявил на специальном заседании парламента, посвященном теме "Вашингтонские соглашения: триумф мирной дипломатии и мудрого лидерства".

Он подчеркнул, что Вашингтонскую декларацию можно считать первым международным документом по Зангезурскому коридору.

"В Совместном заявлении, подписанном в Вашингтоне, в числе прочего отражена принципиальная позиция президента Ильхама Алиева по обеспечению беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским эксклавом. В этом смысле Вашингтонскую декларацию можно считать первым международным документом по Зангезурскому коридору", - отметил парламентарий.

Набиев также подчеркнул, что в этом международном документе Армения официально признала тот факт, что Карабах был территорией Азербайджана как в советский период, так и в период независимости: "Вашингтонские соглашения - это признание на глобальном уровне лидерства, стратегического видения и дипломатического мастерства президента Ильхама Алиева".