ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    Депутат: Вашингтонскую декларацию можно считать первым международным документом по Зангезурскому коридору

    Внутренняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 13:34
    Депутат: Вашингтонскую декларацию можно считать первым международным документом по Зангезурскому коридору

    Парафирование мирного соглашения с Арменией в Вашингтоне демонстрирует принципиальную позицию Азербайджана в подходе к мирному процессу.

    Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Ризван Набиев заявил на специальном заседании парламента, посвященном теме "Вашингтонские соглашения: триумф мирной дипломатии и мудрого лидерства".

    Он подчеркнул, что Вашингтонскую декларацию можно считать первым международным документом по Зангезурскому коридору.

    "В Совместном заявлении, подписанном в Вашингтоне, в числе прочего отражена принципиальная позиция президента Ильхама Алиева по обеспечению беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским эксклавом. В этом смысле Вашингтонскую декларацию можно считать первым международным документом по Зангезурскому коридору", - отметил парламентарий.

    Набиев также подчеркнул, что в этом международном документе Армения официально признала тот факт, что Карабах был территорией Азербайджана как в советский период, так и в период независимости: "Вашингтонские соглашения - это признание на глобальном уровне лидерства, стратегического видения и дипломатического мастерства президента Ильхама Алиева".

    Вашингтонские соглашения мирное соглашение Зангезурский коридор
    Deputat: Vaşinqtonda imzalanan Birgə Bəyannamə Zəngəzur dəhlizinə dair ilk beynəlxalq sənəd hesab edilə bilər
    MP: Washington Declaration can be considered first int'l document on Zangazur Corridor

    Последние новости

    14:27

    Шахбазов: Зеленые энергокоридоры создадут единую платформу для снижения выбросов в регионе ОЭС

    Энергетика
    14:20

    Ифтихар Пириев освобожден от должности директора Иреванского театра

    Kультурная политика
    14:15

    Пашинян назначил нового главу офиса представителя Армении по международным правовым вопросам

    В регионе
    14:12

    Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании с VISA

    Финансы
    14:10

    Депутат: Армения должна устранить препятствия для мира и внести изменения в конституцию

    Милли Меджлис
    14:06

    Российская правительственная делегация находится в Дамаске

    Другие страны
    13:50

    Кая Каллас: Москве придется сесть за стол переговоров с Украиной

    Другие страны
    13:48

    Пакистан заявил о заинтересованности в применении азербайджанской модели "ASAN xidmət"

    ИКТ
    13:46

    В Польше разбился самолет, есть погибшие

    Другие страны
    Лента новостей