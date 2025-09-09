İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Deputat: Vaşinqtonda imzalanan Birgə Bəyannamə Zəngəzur dəhlizinə dair ilk beynəlxalq sənəd hesab edilə bilər

    Daxili siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 13:09
    Deputat: Vaşinqtonda imzalanan Birgə Bəyannamə Zəngəzur dəhlizinə dair ilk beynəlxalq sənəd hesab edilə bilər
    Rizvan Nəbiyev

    Vaşinqtonda Ermənistanla sülh sazişinin paraflanması Azərbaycanın sülh prosesinə yanaşmasındakı prinsipial mövqeyini göstərir. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Rizvan Nəbiyev parlamentin növbədənkənar sessiyası çərçivəsində keçirilən "Vaşinqton razılaşmaları: sülh diplomatiyasının və müdrik liderliyin təntənəsi" mövzusuna həsr edilmiş xüsusi iclasında deyib. 

    O vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin məharətli diplomatiyası sayəsində Ermənistan Konstitusiyasına dəyişiklik məsələsinin beynəlmiləlləşdirilməsinə nail olundu: 

    "İndiyə qədər ikitərəfli danışıqlar predmeti olan bu məsələ Vaşinqton Birgə bəyanatında əks olundu. Bu şərt indiki və gələcək Ermənistan hökumətinin qarşısında diplomatik dilin imkan verdiyi qətiyyətlə, "sazişin imzalanması və ratifikasiyası" üçün "əlavə tədbirlərin görülməsi"nə "ehtiyac/zərurət" kimi qoyuldu. 

    Həmçinin, Vaşinqton Birgə bəyanatında Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın əsas hissəsi və onun Naxçıvan eksklavı arasında maneəsiz bağlantının təmin edilməsi ilə bağlı prinsipial mövqeyi də əksini tapıb. Bu mənada Vaşinqton Birgə bəyanatını Zəngəzur dəhlizinə dair ilk beynəlxalq sənəd də hesab etmək olar".

    Deputatın fikrincə, Avropa İttifaqının "Global Gateway" təşəbbüsü müəyyən mənada Çinin "Bir Kəmər, Bir Yol" layihəsinə alternativ kimi təqdim olunsa da, Orta Dəhliz və onun vacib seqmenti olan Zəngəzur dəhlizi hər iki təşəbbüsdə yer alan tərəflər üçün ortaq maraq nöqtəsinə çevrilə bilər:

    "Bu maraqların Azərbaycanın diplomatik səyləri ilə məhz "vin-vin" yanaşma çərçivəsində uzlaşdırılması mümkündür.

    Vaşinqton sənədində Ermənistan və Azərbaycan bir-birinin ərazi bütövlüyünü və beynəlxalq sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıyır. Əsas hüquqi məqam odur ki, bu tanıma keçmiş sovet ölkələri arasındakı inzibati sərhədlərin müstəqil dövlətlərin beynəlxalq sərhədləri kimi qəbul olunması prinsipinə əsaslanır. Bu isə Ermənistan hökumətinin əvvəllər irəli sürdüyü "Dağlıq Qarabağın statusu" və ərazi iddialarının beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu təsdiqləyir.

    Beləliklə, Qarabağın həm sovet, həm də müstəqillik dövründə Azərbaycanın ərazisi olması faktı Ermənistan tərəfindən beynəlxalq sənədlə rəsmən qəbul edilir. Saziş, eyni zamanda, indiki və gələcək ərazi iddialarından imtinanı ehtiva edir. 

    Vaşinqton razılaşmaları Prezident İlham Əliyevin liderliyinin, strateji baxışının və diplomatik məharətinin qlobal miqyasda təqdir edilməsidir".

    Milli Məclis Zəngəzur dəhlizi Rizvan Nəbiyev Vaşinqton sənədi sülh sazişi
    Депутат: Вашингтонскую декларацию можно считать первым международным документом по Зангезурскому коридору

    Son xəbərlər

    14:25

    Kambocalı ekspert: "Asiya ölkələri qlobal çağırışlara birgə cavab verə biləcək"

    Biznes
    14:24

    BMTM nümayəndəsi: Dayanıqlı inkişaf üçün yalnız bərpaolunan enerji zonalarının yaradılması kifayət etmir

    Xarici siyasət
    14:23

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Futbol
    14:22

    Noyabrda "Təhsilin İnkişafı Forumu 2025" keçiriləcək

    Elm və təhsil
    14:19

    İcraçı direktor: ABŞ missiyasının səfərinin səbəbi Orta Dəhlizdə imkanları müəyyən etməkdir

    Xarici siyasət
    14:19

    Rusiya hökumətinin nümayəndə heyəti Dəməşqdədir

    Digər ölkələr
    14:15

    ADSEA: Duz gölünə çirkab su axıdanlar cərimələnəcək

    İnfrastruktur
    14:14

    Kaya Kallas: Moskva Ukrayna ilə danışıqlar masasına oturmalı olacaq

    Digər ölkələr
    14:11

    Nazir: "Yaşıl enerji dəhlizləri İƏT regionunda emissiyaların azaldılması üçün vahid strateji platforma yaradacaq"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti