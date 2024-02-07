Депутат Госдумы РФ: Нечасто приходится видеть такие большие очереди на избирательных участках

Будучи наблюдателем, нечасто приходится видеть такие большие очереди на избирательных участках.

Будучи наблюдателем, нечасто приходится видеть такие большие очереди на избирательных участках.

Как сообщает Report об этом заявил Депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев, наблюдающий за ходом голосования на внеочередных выборах президента Азербайджана.

Он отметил, что подобная явка говорит о большой сплоченности народа страны.

"Хочется отметить, что на каждом участке очень много наблюдателей от разных стран, общественных организаций. Можно все посмотреть и проверить, что мы и сделали", - сказал он.

Российский депутат подчеркнул, что никаких нарушений в ходе наблюдения за ходом голосования выявлено не было, а также отметил организованную работу избирательных участков.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.