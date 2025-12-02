Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Депутат предложил увеличить финансирование политических партий

    Внутренняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 13:17
    Председатель комитета Милли Меджлиса по региональной политике Сиявуш Новрузов предложил увеличить финансирование политических партий в государственном бюджете на 2026 год.

    Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на пленарном заседании при обсуждении во втором чтении проекта закона о государственном бюджете на следующий год.

    "За исключением предателей Родины из ПНФА и "Мусават", другие политические партии поддерживают интересы азербайджанского государства. Поэтому было бы уместным увеличение средств, выделяемых политическим партиям", - сказал он.

    Новрузов также подчеркнул, что считает необходимым повысить объем бюджетных средств, выделяемых на местное самоуправление.

    "Ежегодно объем финансирования системы местного самоуправления увеличивался, однако в проекте бюджета на 2026 год такие корректировки не учтены", - добавил депутат.

    Отметим, что в проекте госбюджета на 2026 год на финансирование политических партий предусмотрено выделение 6 млн манатов, на дотации муниципалитетам - 7,5 млн манатов.

