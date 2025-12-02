İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Siyavuş Novruzov: Vətən xaini olan AXCP və Müsavatdan başqa digər partiyalar dövlət maraqlarını dəstəkləyirlər

    Daxili siyasət
    • 02 dekabr, 2025
    • 11:52
    Siyavuş Novruzov: Vətən xaini olan AXCP və Müsavatdan başqa digər partiyalar dövlət maraqlarını dəstəkləyirlər
    Siyavuş Novruzov

    Vətən xaini olan AXCP və Müsavatdan başqa digər siyasi partiyalar dövlət maraqlarını dəstəkləyirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov parlamentin bugünkü plenar iclasında "Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsi zamanı deyib.

    O xatırladıb ki, hər il yerli özünüidarəetmə sisteminə ayrılan vəsaitlərdə artımlar olurdu, dotasiyalar verilirdi:

    "Lakin 2026-cı ilin büdcəsində bu artımlar nəzərə alınmayıb. Hesab edirəm ki, büdcədən bu sistemə ayrılan vəsaitin artırılması daha yaxşı olar".

    Deputat siyasi partiyalara da daha çox vəsaitin ayrılmasını təklif edib:

    "Vətən xaini olan AXCP və Müsavat istisna olmaqla, digər siyasi partiyalar Azərbaycan dövlətinin maraqlarını dəstəkləyirlər. Ona görə siyasi partiyalara ayrılan vəsaitin də artırılması daha münasib olardı".

    Milli Məclis Deputat AXCP Müsavat

    Son xəbərlər

    12:16

    Ali Məhkəmə qətldə təqsirləndirilərək ömürlük cəza alan şəxsin həbs müddətini azaldıb

    Digər
    12:11

    Sabah Sumqayıtda 45 min abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    12:10

    AFAD rəhbəri: Ekstremal vəziyyətlərdə doğru xəbər vermək çox vacibdir

    Region
    12:06

    AZAL-ın təyyarələrində multimedia əyləncə sistemi yenilənib

    İnfrastruktur
    12:06
    Foto

    ASAN Süni İntellekt platformasının (ASAN AI Hub) açılış mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:05

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyində xüsusi qərargah yaradılıb

    İnfrastruktur
    12:02

    Deputat: "Azərbaycana turist axının azalması araşdırılmalıdır"

    Turizm
    12:01

    Aİ Ermənistana hibrid kiberhücumların qarşısının alınması üçün 12 milyon avro ayıracaq

    Region
    12:00

    "Samsung" Azərbaycanın planşet bazarındakı payının 40 %-ni itirib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti