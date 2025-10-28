Депутат: Победа в Отечественной войне занимает особое место в жизни каждого гражданина

Победа в Отечественной войне занимает особое место в жизни каждого гражданина Азербайджана.

Об этом заявила Report депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова на полях мероприятия "Цвет Победы" в Сумгайыте.

В рамках программы состоялось открытие художественной выставки "44 плаката Победы".

По словам депутата, главная цель выставки - передать величие Победы, ее нравственную и историческую ценность будущим поколениям, а также укрепить патриотический дух молодежи.

"Победа, завоеванная в Отечественной войне, занимает особое место в жизни, мыслях и мировоззрении каждого из нас. Каждое наше дыхание наполнено чувством благодарности перед шехидами и ветеранами. Эта выставка - одно из проявлений нашей благодарности", - отметила она.

На открытии присутствовали члены семей шехидов, студенты, представители общественности и гости города.