    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 11:40
    Депутат: Победа в Отечественной войне занимает особое место в жизни каждого гражданина

    Победа в Отечественной войне занимает особое место в жизни каждого гражданина Азербайджана.

    Об этом заявила Report депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова на полях мероприятия "Цвет Победы" в Сумгайыте.

    В рамках программы состоялось открытие художественной выставки "44 плаката Победы".

    По словам депутата, главная цель выставки - передать величие Победы, ее нравственную и историческую ценность будущим поколениям, а также укрепить патриотический дух молодежи.

    "Победа, завоеванная в Отечественной войне, занимает особое место в жизни, мыслях и мировоззрении каждого из нас. Каждое наше дыхание наполнено чувством благодарности перед шехидами и ветеранами. Эта выставка - одно из проявлений нашей благодарности", - отметила она.

    На открытии присутствовали члены семей шехидов, студенты, представители общественности и гости города.

    Сабина Салманова Милли Меджлис победа Отечественная война
    Deputat: Vətən müharibəsində qazanılan Zəfər hər birimizin həyatında xüsusi yer tutur

