    Deputat: Vətən müharibəsində qazanılan Zəfər hər birimizin həyatında xüsusi yer tutur

    Daxili siyasət
    • 28 oktyabr, 2025
    • 11:23
    Deputat: Vətən müharibəsində qazanılan Zəfər hər birimizin həyatında xüsusi yer tutur
    Səbinə Salmanova

    Vətən müharibəsində qazanılan Zəfər hər bir vətəndaşın həyatında xüsusi yer tutur.

    Bunu "Report"un yerli bürosuna açıqlamasında Sumqayıtda 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr edilən "Zəfərin Rəngi" tədbiri çərçivəsində təşkil olunan "44 Zəfər Plakatı" rəsm sərgisinin açılışında Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova deyib.

    O qeyd edib ki, sərginin təşkilində əsas məqsəd böyük Zəfərin əzəmətini, onun mənəvi və tarixi dəyərini gələcək nəsillərə çatdırmaq, gənclərdə vətənpərvərlik ruhunu daha da gücləndirməkdir:

    "Vətən müharibəsində qazandığımız qürurlu Zəfər hamımızın həyatında, düşüncəsində və gələcəyə baxışında xüsusi yer tutur. Hər bir anımız, nəfəsimiz şəhidlərimizin və qazilərimizin qarşısında olan minnətdarlıq hissi ilə doludur. Təşkil olunan bu sərgi də vurğuladığım minnətdarlığın bir ifadəsidir.

    Şəhid ailələrinin üzvləri, tələbələr, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri, və bir çox dəyərli qonaqlar burada bizimlədir. Gənclərimizin bügünkü tədbirdə böyük coşqu ilə iştirak etmələri xüsusilə qürurvericidir".

