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Депутат Мили меджлиса охарактеризовал операцию в Екатеринбурге как государственное преступление

Депутат Мили меджлиса охарактеризовал операцию в Екатеринбурге как государственное преступление Операция, проведенная Федеральной службой безопасности России против азербайджанцев в Екатеринбурге, является государственным преступлением.
Внутренняя политика
29 июня 2025 г. 15:10
Депутат Мили меджлиса охарактеризовал операцию в Екатеринбурге как государственное преступление

Операция, проведенная Федеральной службой безопасности России против азербайджанцев в Екатеринбурге, является государственным преступлением.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев.

Он подчеркнул, что произошедшее является терактом со стороны бандитской группы, поддерживаемой государством: "Очевидно, что сотрудники ФСБ провели операцию в ночное время, без судебного решения, без информирования правоохранительных органов России. Подобное расследование событий, произошедших много лет назад, напоминает сказку Мелика Мамеда. При совершении убийства подозреваемых вызывают, допрашивают и, если чья-то вина доказана, то эти лица привлекаются к ответственности. Эта операция - показатель истинного отношения России к Азербайджану. Вскоре выяснится реальные обстоятельства данного дела".

По его словам, попытки манипуляции в российских СМИ и на различных информационных платформах после инцидента показывают, что вопрос регулируется на государственном уровне: "Мы осуждаем убийства двух азербайджанцев и требуем наказать ответственных за насилие. В то же время мы требуем разъяснений от властей РФ, парламента и других учреждений. Эти действия идут вразрез стратегическому союзу между Азербайджаном и Россией. Правительство этой страны этими шагами намеренно ослабляет связи с Азербайджаном. В настоящее время Россия находится в изолированном положении и это должно заставить власти этой страны задуматься над своей политикой в отношении нас".

Депутат добавил, что происшествие в Екатеринбурге еще раз показало, что в отношениях между Азербайджаном и Россией существуют серьезные противоречия, и Москва не является надежным партнером: "Я уверен, что за это преступление последует адекватное наказание. Я верю, что российская стороны в итоге предоставит необходимые разъяснения и в случае необходимости, предоставит компенсацию. Выражаю соболезнования семьям погибших во время инцидента и желаю выздоровления раненым".

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Версия на азербайджанском языке MM üzvü Yekaterinburqdakı əməliyyatı dövlət cinayəti adlandırıb

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