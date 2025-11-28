Дело обвиняемого в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна направлено в суд

Уголовное дело обвиняемого в терроризме и других особо тяжких преступлениях в Ханкенди Карена Аванесяна направлено в суд.

Как передает Report, информацию распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Отмечается, что завершилось предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по фактам совершения террористического акта 14 сентября 2025 года в городе Ханкенди с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшего взрыв, а также попытки покушения на убийства более двух сотрудников полиции в связи с террористической деятельностью и по другим эпизодам.

В ходе следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в совершении ряда особо тяжких преступлений жителем Ханкенди армянского происхождения Кареном Аванесяном 1967 года рождения.

В целях нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, совершения актов терроризма, сопровождающихся взрывами, гибелью людей и иными общественно опасными последствиями, Аванесян приобрел и хранил на территории города Ханкенди автомат АКМS с комплектующими и большое количество ручных гранат, оставшихся от незаконных вооруженных формирований, действовавших в городе до сентября 2023 года.