​Делегация ПЕА примет участие на съезде ПСР

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Делегация Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) во главе с членом правления ПЕА, заместителем председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадовой находится с визитом в Турции.

Как сообщили Report в ПЕА, в рамках визита делегация ПЕА встретилась с главой парламентской фракции Партии справедливости и развития (ПСР), заместителем председателя Великого национального собрания Турции Наджи Бостанчи.

Б.Мурадова, коснувшись взаимоотношений между ПЕА и Партией справедливости и развития, в том числе тесного сотрудничества женских организаций обеих партий, пожелала ПСР удачи на внеочередных парламентских выборах 1 ноября.

Наджи Бостанчи выразил благодарность делегации ПЕА за принятие приглашения участвовать на съезде ПСР.

Отметим, что делегация ПЕА примет участие на сегодняшнем V съезде Партии справедливости и развития. В состав делегации входят председатель Сабаильской районной организации ПЕА, председатель парламентского комитета по науке и образованию Шамсаддин Гаджиев и председатель Насиминской районной организации партии, депутат Малахат Ибрагимгызы.