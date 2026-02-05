Давид Манукян приговорен к пожизненному заключению

В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи оглашают приговор.

Как сообщает Report, решением суда обвиняемый Давид Манукян окончательно приговорен к пожизненному лишению свободы.

Прокуроры, поддерживающие государственное обвинение, также выступали с предложением приговорить его к пожизненному заключению.

Суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговора.

Гражданин Армении Давид Манукян служил в вооруженных силах страны в звании генерал-майора.