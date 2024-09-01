Exit-poll ЦСИ: Правящая партия Азербайджана побеждает на парламентских выборах

Центр социологических исследований (ЦСИ) опубликовал результаты exit-poll, проведенного 1 сентября на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.
Как сообщает Report, директор Центра Наталья Исаева на пресс-конференции в воскресенье заявила, что опросы избирателей проводились на 150 избирательных участках в 75 округах. В exit-poll приняли участие 146 520 избирателей.
По предварительным результатам, победу на выборах одержала правящая партия Азербайджана (ПЕА).
По данным exit-poll ЦСИ, партия "Ени Азербайджан" одержала уверенную победу, получив наибольшее количество голосов в 45 округах [из 75 округов, где проводился опрос], что составляет 60% от общего числа округов, где проводился опрос.
В таблице ниже приведены победившие кандидаты, их партийная принадлежность и процент набранных голосов избирателей.