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Exit-poll ЦСИ: Правящая партия Азербайджана побеждает на парламентских выборах

Exit-poll ЦСИ: Правящая партия Азербайджана побеждает на парламентских выборах 20:41
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 20:54
Exit-poll ЦСИ: Правящая партия Азербайджана побеждает на парламентских выборах

Центр социологических исследований (ЦСИ) опубликовал результаты exit-poll, проведенного 1 сентября на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, директор Центра Наталья Исаева на пресс-конференции в воскресенье заявила, что опросы избирателей проводились на 150 избирательных участках в 75 округах. В exit-poll приняли участие 146 520 избирателей.

По предварительным результатам, победу на выборах одержала правящая партия Азербайджана (ПЕА).

По данным exit-poll ЦСИ, партия "Ени Азербайджан" одержала уверенную победу, получив наибольшее количество голосов в 45 округах [из 75 округов, где проводился опрос], что составляет 60% от общего числа округов, где проводился опрос.

В таблице ниже приведены победившие кандидаты, их партийная принадлежность и процент набранных голосов избирателей.

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Версия на азербайджанском языке Sosioloji Tədqiqatlar Mərkəzi növbədənkənar parlament seçkilərində “exit-poll”un nəticələrini açıqlayıb

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