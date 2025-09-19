ЦСИ: Большинство опрошенных граждан считают восстановление суверенитета началом новых возможностей

Центр социальных исследований (ЦСИ) с 12 по 16 сентября провел социологический опрос, целью которого было изучение восприятия гражданами понятия государственного суверенитета.

Как сообщает Report, в опросе приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет.

Согласно результатам, 77,4% опрошенных считают, что до восстановления полного суверенитета внешняя политика Азербайджана была ограничена необходимостью сосредоточиться на проблеме оккупации, что сужало возможности участия в глобальных и региональных инициативах. В то же время 96% опрошенных отметили, что в настоящее время страна обладает гораздо более широкими возможностями на международной арене.

Более 91% граждан заявили, что нынешний этап позволяет реализовать проект Зангезурского коридора, 82,5% респондентов отметили значимость переселения в Карабах и Восточный Зангезур для сбалансированного расселения населения, а 82,7% подчеркнули расширение прав и свобод граждан.

Таким образом, опрос показал: в общественном сознании итоги 44-дневной войны и восстановление суверенитета воспринимаются не только как освобождение территорий, но и как укрепление международного авторитета, формирование национальной идентичности победителя и расширение стратегических возможностей страны. Большинство граждан оценивают этот период как историческую победу и начало новых возможностей.