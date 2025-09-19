Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    ЦСИ: Большинство опрошенных граждан считают восстановление суверенитета началом новых возможностей

    Внутренняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 11:13
    ЦСИ: Большинство опрошенных граждан считают восстановление суверенитета началом новых возможностей

    Центр социальных исследований (ЦСИ) с 12 по 16 сентября провел социологический опрос, целью которого было изучение восприятия гражданами понятия государственного суверенитета.

    Как сообщает Report, в опросе приняли участие 1200 респондентов старше 18 лет.

    Согласно результатам, 77,4% опрошенных считают, что до восстановления полного суверенитета внешняя политика Азербайджана была ограничена необходимостью сосредоточиться на проблеме оккупации, что сужало возможности участия в глобальных и региональных инициативах. В то же время 96% опрошенных отметили, что в настоящее время страна обладает гораздо более широкими возможностями на международной арене.

    Более 91% граждан заявили, что нынешний этап позволяет реализовать проект Зангезурского коридора, 82,5% респондентов отметили значимость переселения в Карабах и Восточный Зангезур для сбалансированного расселения населения, а 82,7% подчеркнули расширение прав и свобод граждан.

    Таким образом, опрос показал: в общественном сознании итоги 44-дневной войны и восстановление суверенитета воспринимаются не только как освобождение территорий, но и как укрепление международного авторитета, формирование национальной идентичности победителя и расширение стратегических возможностей страны. Большинство граждан оценивают этот период как историческую победу и начало новых возможностей.

    ЦСИ опрос восстановление суверенитета
    Фото
    STM dövlət suverenliyi barədə vətəndaşların mövqeyini öyrənib - SORĞU

    Последние новости

    11:21

    Fitch ожидает сокращения буфера капитала азербайджанского Expressbank в 2025–2026 годах

    Финансы
    11:17

    МИД Беларуси: Чешский дипломат объявлен персоной нон-грата

    В регионе
    11:14

    Пилот "Формулы-2" не смог завершить свободную практику в Баку

    Формула 1
    11:13
    Фото

    ЦСИ: Большинство опрошенных граждан считают восстановление суверенитета началом новых возможностей

    Внутренняя политика
    11:11

    Али Гусейнли: Азербайджанский народ может гордиться сегодняшней стабильностью

    Милли Меджлис
    11:04

    В порту Санкт-Петербурга на судне из Эквадора обнаружили 1,5 тонн кокаина

    В регионе
    11:02

    В Ханкенди, Ходжалы, Агдере определены пригодные для ремонта дома

    Внутренняя политика
    10:55

    Послы ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РФ

    Другие страны
    10:52

    Зияфат Аскеров: Суверенитет - священное понятие для каждого государства и народа

    Милли Меджлис
    Лента новостей