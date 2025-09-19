İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü

    STM dövlət suverenliyi barədə vətəndaşların mövqeyini öyrənib - SORĞU

    Daxili siyasət
    • 19 sentyabr, 2025
    • 10:33
    STM dövlət suverenliyi barədə vətəndaşların mövqeyini öyrənib - SORĞU

    Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi sentyabrın 12-16-da Azərbaycan cəmiyyətində suverenlik anlayışı ilə bağlı sosioloji sorğu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, sorğuda yaşı 18 və yuxarı olan 1200 respondent iştirak edib.

    Nəticələrə görə, sorğu iştirakçılarının 77.4%-i dövlət suverenliyinin bərpasından əvvəl Azərbaycanın xarici siyasətində diqqətin daha çox işğal amilinə yönəlməsi səbəbindən qlobal və regional siyasi təşəbbüslərdə iştirak imkanının nisbətən məhdud olduğunu düşünür. Hazırda, yəni dövlət suverenliyinin tam bərpa olunduğu dövrə münasibətdə respondentlərin 96.0%-i Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə daha geniş imkanlarla çıxış etdiyini bildirir.

    Ölkə ictimaiyyətinin 91.2%-i dövlət suverenliyinin tam bərpa olunduğu hazırkı mərhələdə Zəngəzur yolunun reallaşdığını, 82.5%-i Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yenidən məskunlaşmanın ölkə əhalisinin proporsional bölgüsünü təmin etdiyini, 82.7%-i vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının genişlənməsi imkanı yarandığını vurğulayıb.

    Beləliklə, keçirilən sosioloji sorğu 44 günlük Vətən müharibəsinin nəticələrinin və dövlət suverenliyinin tam bərpasının ictimai rəydə təkcə ərazilərin işğaldan azad olunması kimi deyil, beynəlxalq nüfuzun və imkanların güclənməsi, qalib milli kimlik və strateji təşəbbüslərdə aparıcı mövqeyin qazanılması kimi geniş perspektivdə qəbul olunduğunu göstərir. Cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti suverenliyin tam bərpa olunduğu hazırkı dövrü həm tarixi qələbə, həm də gələcəyə açılan yeni imkanlar mərhələsi kimi dəyərləndirir.

    sorğu Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Dövlət Suverenliyi Günü
    Foto
    ЦСИ: Большинство опрошенных граждан считают восстановление суверенитета началом новых возможностей

    Son xəbərlər

    11:15

    Ekvadordan Rusiyaya gələn gəmidə 1,5 tondan artıq kokain aşkarlanıb

    Region
    11:14

    DTX Akademiyasının rəisi: Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklərin edilməsi zəruridir

    Milli Məclis
    11:13

    "Formula 1" zonasına keçirilməsi qadağan edilən əşyaların siyahısı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:10

    Sadiq Qurbanov: Suverenliyin bərpası 1918-ci ildən bəri davam edən milli mübarizənin tarixi zirvəsi idi

    Daxili siyasət
    11:06

    Deputat: Azərbaycan Konstitusiyası dövrün tələblərinə cavab verir

    Milli Məclis
    11:03

    Aİ səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    10:58

    İrandan 16 kq narkotikin ölkəyə keçirilməkdə şübhəli bilinən azərbaycanlı saxlanılıb

    Hadisə
    10:56
    Foto
    Video

    Suqovuşan–Sərsəng su anbarı–Qozlukörpü–Kəlbəcər yolunun tikintisi ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    10:55

    "Formula 2" pilotu Bakıda keçirilən sərbəst yürüşdə uğursuzluqla üzləşib

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti