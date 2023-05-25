ЦИК завершает процесс составления и уточнения списков избирателей по стране

Завершается процесс составления и уточнения списков избирателей по стране.

Завершается процесс составления и уточнения списков избирателей по стране.

Как сообщает Report, заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по этому вопросу состоится 26 мая.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса, постоянный список избирателей должен утверждаться участковой избирательной комиссией по каждому избирательному участку до 30 мая каждого года в форме, определяемой ЦИК.

Затем списки избирателей должны быть размещены на сайте ЦИК (окружной избирательной комиссии) в порядке, определяемом ЦИК.