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ЦИК завершает процесс составления и уточнения списков избирателей по стране

ЦИК завершает процесс составления и уточнения списков избирателей по стране Завершается процесс составления и уточнения списков избирателей по стране.
Внутренняя политика
25 мая 2023 г. 16:04
ЦИК завершает процесс составления и уточнения списков избирателей по стране

Завершается процесс составления и уточнения списков избирателей по стране.

Как сообщает Report, заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по этому вопросу состоится 26 мая.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса, постоянный список избирателей должен утверждаться участковой избирательной комиссией по каждому избирательному участку до 30 мая каждого года в форме, определяемой ЦИК.

Затем списки избирателей должны быть размещены на сайте ЦИК (окружной избирательной комиссии) в порядке, определяемом ЦИК.

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Версия на азербайджанском языке MSK ölkə üzrə seçici siyahılarının tərtib edilməsi və dəqiqləşdirilməsi prosesinə yekun vurur

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