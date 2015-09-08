Центризбирком зарегистрировал уполномоченных представителей некоторых партий

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как сообщает Report, вначале были утверждены протоколы заседания ЦИК от 2 и 4 сентября.

На заседании был обсужден вопрос регистрации уполномоченных представителей некоторых партий, которые будут участвовать на выборах в Милли Меджлис 1 ноября.

Были зарегистрированы 57 уполномоченных представителей из блока "Азадлыг-2015", 5 - из Партии демократических реформ (ПДР), 7 - из Партии национальной независимости Азербайджана (ПННА), 4 - Партии социального благоденствия Азербайджана (ПСБА), 18 - Партии "Мусават", 10 - Партии гражданской солидарности (ПГС) и 18 представителей из Азербайджанской демократической партии (АДП).

Далее были рассмотрены текущие вопросы.