ЦИК: Только 6 партий представили годовые финансовые отчеты

ЦИК должен до 1 апреля уведомить Министерство юстиции

Стало известно число политических партий, представивших в ЦИК Азербайджана финансовый отчет за 2020 год.

По сообщению Report, пока лишь 6 из 62 политических партий, прошедших государственную регистрацию, представили свои годовые финансовые отчеты.

Это - правящая партия "Ени Азербайджан", партия "Борцы за Азербайджан", Народно-демократическая партия Азербайджана, партия "Альянс во имя Азербайджана", Либеральная партия Азербайджана и Партия республиканцев Азербайджана.

ЦИК должен до 1 апреля уведомить Министерство юстиции о политических партиях, которые не представили годовую финансовую отчетность.