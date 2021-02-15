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ЦИК: Только 6 партий представили годовые финансовые отчеты

ЦИК: Только 6 партий представили годовые финансовые отчеты ЦИК должен до 1 апреля уведомить Министерство юстиции
Внутренняя политика
15 февраля 2021 г. 15:02
ЦИК: Только 6 партий представили годовые финансовые отчеты
Report / Elchin Murad

Стало известно число политических партий, представивших в ЦИК Азербайджана финансовый отчет за 2020 год.

По сообщению Report, пока лишь 6 из 62 политических партий, прошедших государственную регистрацию, представили свои годовые финансовые отчеты.

Это - правящая партия "Ени Азербайджан", партия "Борцы за Азербайджан", Народно-демократическая партия Азербайджана, партия "Альянс во имя Азербайджана", Либеральная партия Азербайджана и Партия республиканцев Азербайджана.

ЦИК должен до 1 апреля уведомить Министерство юстиции о политических партиях, которые не представили годовую финансовую отчетность.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək 6 siyasi partiya illik maliyyə hesabatını MSK-ya təqdim edib

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