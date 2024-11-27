ЦИК создал рабочую и экспертную группы по муниципальным выборам

16^23

ЦИК Азербайджана создал рабочую группу для проверки достоверности информации в подписных листах, связанных с муниципальными выборами, а также в документах, представленных кандидатами, политическими партиями и блоками политических партий.

Как сообщает Report, соответствующее решение ЦИК принято на заседании в среду.

По представлению секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой был определен состав рабочей группы. В состав рабочей группы вошли представители соответствующих государственных структур. Руководителем группы назначен член ЦИК Этибар Гулиев.

Кроме этого, ЦИК принял решение о создании экспертной группы для расследования жалоб на действия (бездействие) и решения, нарушающие избирательные права граждан на муниципальных выборах.

Отметим, что на заседании 27 ноября ЦИК утвердил проведение очередных муниципальных выборов в Азербайджане 29 января 2025 года.