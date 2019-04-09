ЦИК создал Рабочую группу для проверки представленных в Милли Меджлис подписей

Центризбирком (ЦИК) создал Рабочую группу для проверки 41 500 подписей, представленных в Милли Меджлис инициативной группой "Республиканская альтернатива" (ReAl) по поводу принятия нескольких законов.

Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

По словам секретаря ЦИК Арифы Мухтаровой, Рабочая группа проверит подлинность подписей и их принадлежность достигшим совершеннолетия гражданам Азербайджана.

В составе группы будут эксперты Центра судебной экспертизы минюста и специалисты министерства внутренних дел. Координатором Рабочей группы назначен член ЦИК Этибар Алиев.

После завершения процесса отзывы Рабочей группы и протокол будут направлены в ММ.