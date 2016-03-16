ЦИК Азербайджана сделала предупреждение политическим партиям

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Есть продвижение в вопросе представления политическими партиями годовых финансовых отчетов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Натиг Мамедли.

Он отметил, что на сегодняшний день финансовые отчеты представили 14 политических партий: "Еще есть время до 1 апреля. Думаю, что финансовые отчеты представят все политические партии. Деятельность политических партий должна быть прозрачной и честной. Они должны представить обществу информацию о своей деятельности. Отношения между Центральной избирательной комиссией и политическими партиями связаны не только с выборами, мы принимаем у них финансовые отчеты. В отношении партий, не представивших финансовые отчеты, будут предприняты меры. Для этого существует законодательная база".