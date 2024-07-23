ЦИК провел семинар-совещание в Нахчыване

В конференц-зале Нахчыванского регионального центра ASAN Xidmət прошел региональный семинар-совещание, посвященный судебному разрешению избирательных споров в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на мероприятии представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Бахшеиш Аскеров подчеркнул важность строгого соблюдения требований законодательства при реализации избирательных прав граждан и дал необходимые рекомендации в связи с этим.

Он отметил, что такие мероприятия имеют особое значение для справедливого разрешения жалоб кандидатов во время выборов.

В семинаре-совещании, в котором приняли участие председатели окружных избирательных комиссий, был проведен обмен мнениями по вопросам судебного разрешения избирательных споров.