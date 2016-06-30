ЦИК представил в Конституционный суд протокол повторных выборов в Милли Меджлис

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила в Конституционный суд протокол повторных выборов в Милли Меджлис по Агдашскому избирательному округу №90.

Об этом Report сообщил заведующий отделом по связям с общественностью и медиа секретариата ЦИК Шахин Асадли.

После получения соответствующих документов Конституционный суд в течение 10 дней проверит и утвердит итоги и результаты повторных выборов в Милли Меджлис.

Отметим, что 18 июня состоялись повторные выборы в Милли Меджлис по Агдашскому избирательному округу №90. По предварительным данным, в повторных выборах 19 674 из 40 203 избирателей по данному округу (85,56%) проголосовали за кандидата ПЕА Джавида Османова. Председатель партии "Умид" Игбал Агазаде набрал 1 802 (7,84%) голосов.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане состоялись 1 ноября 2015 года. 17 ноября было принято решение об аннулировании результатов выборов по Агдашскому избирательному округу №90. Решение было принято на основе обращения других зарегистрированных по данному округу кандидатов. По указанному округу лидировал депутат Милли Меджлиса IV созыва, председатель Наблюдательного совета AGBank Чингиз Асадуллаев. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 18 июня 2016 года повторных выборов в Милли Меджлис Азербайджана по Агдашскому избирательному округу №90.