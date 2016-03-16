​ЦИК Азербайджана организовала семинар, посвященный финансовым отчетам политических партий

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) провела семинар, посвященный финансовым отчетам политических партий.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали представители действующих в стране политических партий.

На семинаре выступил зампред Центральной избирательной комиссии Натик Мамедли. Он сказал, что подобное мероприятие проводится в ЦИК уже во второй раз: "К финансовым отчетам Центризбирком приступил с 2014 года. В предыдущие годы были некоторые трудности, ощущалась необходимость в просвещении. Проводя подобные мероприятия, мы призываем политические партии к ответственности. Ежегодный финансовый отчет должна представить каждая политическая партия. Это является основой для прозрачности".

Член ЦИК Рамиз Ибрагимов выступил на тему составления ежегодных финансовых отчетов политических партий, связанных с выборами.

По его словам, представляя ежегодные финансовые отчеты, политические партии должны опираться на законодательство и не допускать нарушений.

Начальник Финансового управления Палаты аудиторов Вели Рагимов выступил на тему, посвященную роли независимых аудиторов в составлении ежегодных финансовых отчетов, правам и обязанностям.

Завотделом по работе с НПО министерства юстиции Сабина Салманова поделилась мыслями касательно нарушения требований законодательства в связи с финансовыми отчетами.

Мероприятие продолжилось обсуждениями, были даны ответы на интересующие вопросы.