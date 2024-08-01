ЦИК назвал число зарегистрированных наблюдателей на парламентских выборах

В связи с предстоящими выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут 1 сентября, зарегистрировано 94 международных наблюдателя из 23 стран и 5 организаций.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании ведомства.

Он также добавил, что в связи с предстоящими выборами регистрацию прошли 8 825 местных наблюдателей.

"4 622 из них зарегистрированы в ЦИК, 4 203 - в Окружных избирательных комиссиях (ОИК)", - сказал М. Панахов.