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ЦИК назвал число зарегистрированных наблюдателей на парламентских выборах

ЦИК назвал число зарегистрированных наблюдателей на парламентских выборах
Внутренняя политика
1 августа 2024 г. 17:05
ЦИК назвал число зарегистрированных наблюдателей на парламентских выборах

В связи с предстоящими выборами в Милли Меджлис Азербайджана, которые пройдут 1 сентября, зарегистрировано 94 международных наблюдателя из 23 стран и 5 организаций.

Как сообщает Report, об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на сегодняшнем заседании ведомства.

Он также добавил, что в связи с предстоящими выборами регистрацию прошли 8 825 местных наблюдателей.

"4 622 из них зарегистрированы в ЦИК, 4 203 - в Окружных избирательных комиссиях (ОИК)", - сказал М. Панахов.

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Версия на английском языке Number of observers registered for Azerbaijan’s parliamentary elections grows
Версия на азербайджанском языке Parlament seçkiləri ilə əlaqədar qeydə alınan yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin sayı açıqlanıb

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