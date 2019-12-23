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Председатель ЦИК: Любой может наблюдать за процессом выборов в Азербайджане онлайн

ЦИК: Любой может наблюдать за процессом выборов в Азербайджане онлайн
© Report/ Firi Salim

"Мы будем поддерживать связь с регионами в течение дня. В случае поступления к нам обращений,  будут предприниматься  соответствующие шаги  согласно законодательству".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов сегодня на пресс-конференции.

"До настоящего времени в ЦИК не поступало жалоб ни на регистрацию, ни на последующий процесс. Однако на "горячую линию" поступили обращения. Они носят технический характер. В течение дня любой человек из любой точки мира может наблюдать за процессом проходящих в Азербайджане выборов  онлайн, без какой-либо аккредитации", - добавил Панахов.

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