Председатель ЦИК: Любой может наблюдать за процессом выборов в Азербайджане онлайн

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"Мы будем поддерживать связь с регионами в течение дня. В случае поступления к нам обращений, будут предприниматься соответствующие шаги согласно законодательству".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов сегодня на пресс-конференции.

"До настоящего времени в ЦИК не поступало жалоб ни на регистрацию, ни на последующий процесс. Однако на "горячую линию" поступили обращения. Они носят технический характер. В течение дня любой человек из любой точки мира может наблюдать за процессом проходящих в Азербайджане выборов онлайн, без какой-либо аккредитации", - добавил Панахов.