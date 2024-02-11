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Центризбирком Азербайджана утвердил протокол об итогах президентских выборов

Центризбирком Азербайджана утвердил протокол об итогах президентских выборов Центральная избирательная комиссия(ЦИК) Азербайджана проведет заседание в связи с внеочередными президентскими выборами.
Внутренняя политика
11 февраля 2024 г. 17:21
Центризбирком Азербайджана утвердил протокол об итогах президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана приняла решение утвердить протокол по итогам внеочередных выборов президента и направить его в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.

Как передает Report, вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Комиссии.

16:08

Центральная избирательная комиссия(ЦИК) Азербайджана проведет заседание в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, Комиссия подведет итоги голосования и представит результаты в Конституционный суд.

Согласно Избирательному кодексу, в течение 10 дней со дня голосования ЦИК должна обеспечить подведение итогов президентских выборов и передачу их результатов в Конституционный суд для утверждения.

В соответствии со статьей 103 Конституции Азербайджана, избранный президент приносит присягу в течение 3 дней со дня официального объявления Конституционным Судом результатов президентских выборов.

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Версия на азербайджанском языке Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkilərinin nəticələrinə dair protokolu təsdiqləyib - YENİLƏNİB

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