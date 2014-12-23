ЦИК обнародовал результаты активности избирателей на выборах по состоянию на 17:00

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана обнародовала результаты активности избирателей на муниципальных выборах по состоянию на 17:00. Как сообщает Report, по словам заведующего Информационным центром "Выборы" секретариата ЦИК Руфата Гюльмамедова, с начала голосования до настоящего времени из 4 819 382 избирателей в голосовании приняли участие 36,38 % (1 753 394 человек).

Наибольшая активность с количеством избирателей в 22 505 человек (48,28%) наблюдалась в 53-ем Губа-Гусарском избирательном округе, наименьшая активность с количеством избирателей в 14 146 человек (29%) - в 26-ом Сабунчинском первом избирательном округе.

Р.Гюльмамедов отметил, что в Информационный центр "Выборы" поступило 116 обращений. Обращения поступили из социальных сетей, звонков на "горячую линию" и иными путями. Чаще всего обращались по поводу адресов избирательных участков. До сих пор в ЦИК не поступило ни одного обращения, связанного с нарушениями закона.