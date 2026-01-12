ЦИК Азербайджана начал принимать годовые финансовые отчеты политпартий

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Внутренняя политика
    • 12 января, 2026
    • 10:39
    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана начала принимать финансовые отчеты политических партий за 2025 год.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЦИК.

    Отмечено, что в соответствии с требованиями законодательства данный процесс начался уже в начале января. Политпартии должны представить свои финансовые отчеты за предыдущий год в ЦИК не позднее 1 апреля.

