MSK siyasi partiyaların illik maliyyə hesabatlarını qəbul etməyə başlayıb
Daxili siyasət
- 12 yanvar, 2026
- 10:07
Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınan siyasi partiyaların 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının qəbul olunmasına başlanılıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasından (MSK) bildirilib.
Qeyd edilib ki, qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, artıq yanvarın əvvəlindən bu prosesə start verilib. Siyasi partiyalar ötən il üzrə maliyyə hesabatlarını aprelin 1-dən gec olmayaraq MSK-ya təqdim etməlidirlər.
Qanunvericiliyə əsasən siyasi partiyaların maliyyə hesabatları MSK-nın rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməklə ictimailəşdirilir.
