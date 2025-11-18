Члены Координационного штаба ознакомились с проведенными в Зангилане работами

Члены Координационного штаба осмотрели ряд объектов на территории Зангилана, в том числе мечеть, жилой комплекс, здания школы и детского сада.

Как сообщает Report, члены Координационного штаба также ознакомились с работами, проводимыми в Гостиничном комплексе Зангилана.

Визит членов Координационного штаба продолжается.