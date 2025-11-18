Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Члены Координационного штаба ознакомились с проведенными в Зангилане работами

    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 14:52
    Члены Координационного штаба ознакомились с проведенными в Зангилане работами

    Члены Координационного штаба осмотрели ряд объектов на территории Зангилана, в том числе мечеть, жилой комплекс, здания школы и детского сада.

    Как сообщает Report, члены Координационного штаба также ознакомились с работами, проводимыми в Гостиничном комплексе Зангилана.

    Визит членов Координационного штаба продолжается.

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilanda görülən işlərlə tanış olublar
    Members of Coordination Headquarters on issues of Azerbaijan's liberated lands visit Zangilan

