Члены Координационного штаба ознакомились с проведенными в Зангилане работами
Внутренняя политика
- 18 ноября, 2025
- 14:52
Члены Координационного штаба осмотрели ряд объектов на территории Зангилана, в том числе мечеть, жилой комплекс, здания школы и детского сада.
Как сообщает Report, члены Координационного штаба также ознакомились с работами, проводимыми в Гостиничном комплексе Зангилана.
Визит членов Координационного штаба продолжается.
