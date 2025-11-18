İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Daxili siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 14:44
    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilanda görülən işlərlə tanış olublar

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilan şəhəri ərazisində bir sıra obyektlərə, o cümlədən Zəngilan şəhər məscidinə, Zəngilan şəhər yaşayış kompleksinə, məktəb və uşaq bağçası binalarına baxış keçiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bundan əlavə, Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilan Hotel Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar.

    Əlaqələndirmə Qərargahının üzvlərinin səfəri davam edir.

    Əlaqələndirmə Qərargahı Zəngilan şəhəri
    Члены Координационного штаба ознакомились с проведенными в Зангилане работами

    14:46

    KİV: İran Pakistan və Əfqanıstan üzrə regional görüş təşkil edəcək

    Digər ölkələr
    14:44
    Daxili siyasət
    14:42
    Zəngilanda Əlaqələndirmə Qərargahının 5 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş iclas keçirilib

    Daxili siyasət
    14:34

    Maqdalena Qrono Ermənistan Baş nazirinin müavini ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    14:34
    BMT TŞ-nin Qəzza üzrə qətnaməsi – Tramp planının ikinci mərhələsi - TƏHLİL

    Analitika
    14:22
    Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:19

    ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    14:11

    Ermənistan sabiq baş prokurorun ekstradisiyası üçün Rusiyaya müraciət edəcək

    Region
    14:04

    Səudiyyə Ərəbistanında çıxış edən futbolçu İtaliyaya qayıda bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti