Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilanda görülən işlərlə tanış olublar
Daxili siyasət
- 18 noyabr, 2025
- 14:44
Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilan şəhəri ərazisində bir sıra obyektlərə, o cümlədən Zəngilan şəhər məscidinə, Zəngilan şəhər yaşayış kompleksinə, məktəb və uşaq bağçası binalarına baxış keçiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bundan əlavə, Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Zəngilan Hotel Kompleksində görülən işlərlə tanış olublar.
Əlaqələndirmə Qərargahının üzvlərinin səfəri davam edir.
